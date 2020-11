"Avevo il turno in fabbrica", ma era andato dalla fidanzata: scatta la maxi multa

Una serata con la sua ragazza gli è costata una multa di ben 280 euro. Protagonista un 30enne di Verolanuova, che, infrangendo le norme anti-covid, è uscito dal proprio Comune in auto per recarsi a Manerbio dalla fidanzata.

Sulla via del ritorno è però incappato in un posto di blocco dei carabinieri. Come autocertificazione ha dichiarato di essere stato al turno in fabbrica, ma, con una veloce telefonata, i militari hanno accertato che – in realtà – si trattava di una menzogna. Il giovane ha quindi raccontato loro il motivo reale del suo spostamento e, a quel punto, la sanzione è stata inevitabile.