Covid, la variante indiana è atterrata in Lombardia: 5 positivi sull'aereo

La conferma è arrivata solo poche ore fa da Ats Bergamo: sull'aereo decollato dal Punjab e atterrato lunedì sera a Orio al Serio ci sono anche cinque passeggeri positivi alla variante indiana. Tutti e 129 i viaggiatori, ricordiamo, erano stati sottoposti a tampone rapido una volta arrivati in aeroporto: tra questi, nonostante avessero fatto un tampone prima di partire, in 6 erano risultati positivi.

Primi casi di variante indiana in Lombardia

I positivi sono stati dunque sottoposti a successivo tampone molecolare, con approfondimento per sequenziare eventuali varianti. E così estate: dei 6 positivi sull'aereo, 5 lo sono alla variante indiana e uno alla variante inglese. I test sul sequenziamento sono stati eseguiti dall'ospedale Sacco di Milano. Sono i primi casi di variante indiana in tutta la Lombardia.

Sull'aereo atterrato lunedì c'erano 146 persone a bordo: 129 passeggeri decollati dall'India (in gran parte cittadini italiani: tra loro anche 10 bresciani) e 17 membri dell'equipaggio. Sottoposti a test, sono stati tutti trasferiti in due “Covid-hotel” per l'isolamento. Resteranno in quarantena ancora qualche giorno, in tutto una decina, prima di essere sottoposti a nuovo tampone molecolare.