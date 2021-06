Nel Bresciano salgono a 20 i casi di variante Delta: "Monitoraggio costante"

Come già successo per la variante inglese, tecnicamente definita variante Alfa, da qui alle prossime settimana la variante indiana (o Delta) diventerà predominante anche in Europa, fino a raggiungere il 90% dei virus di Sars-Cov2 circolanti nel continente: lo riferisce in una nota l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. In Italia, spiega l'Istituto superiore di Sanità, la variante delta (con le sue sottovarianti: la cosiddetta “Delta plus” e la Kappa) avrebbe già raggiunto il 9% del totale.

E in Lombardia? “A giugno si conferma che la variante prevalente è quella inglese – ha detto la vicepresidente Letizia Moratti – con il 64%. I dati sulle varianti indiane, Delta e Kappa, ci dicono che sono diffuse, rispettivamente, con una percentuale del 3,2% e dello 0,8%. La variante sudafricana (Beta) è al 2%”.

Variante Delta: la situazione in provincia di Brescia

Ha fatto inevitabilmente rumore la notizia del focolaio di variante Delta che si è scatenato solo pochi giorni fa tra le province di Cremona e Piacenza, con 24 positivi totali e centinaia di test già effettuati per verificarne un'eventuale maggiore diffusione. In provincia di Brescia, scrive Il Giorno, l'Agenzia di tutela della salute avrebbe individuato 20 casi genotipizzati (quindi già riconosciuti) e ce ne sarebbero altri due in corso di validazione. Prosegue in tal senso il “monitoraggio costante”, con tracciamento di tutti i casi sospetti: la storia recente insegna, purtroppo, che ci vuole poco affinché la situazione possa sfuggire di mano.