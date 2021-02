Vaccinazione di massa: individuati i primi hub tra città e provincia

Si avvicina la data del 24 febbraio, quando dovrebbe prendere il via la profilassi diffusa per 800mila bresciani

Poche strutture di medie-grandi dimensioni, appuntamenti serratissimi controllati col cronometro in mano e, se necessario, turni no-stop di 24 ore, con vaccinazioni anche notturne. Il piano straordinario che il consulente straordinario, Guido Bertolaso, sta predisponendo in collaborazione con l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, sarà - per dirla come Bertolaso - "La più grande operazione di Protezione civile che si sia mai vista in Italia". Affinché tutto funzioni, c'è bisogno però della stretta collaborazione con gli amministratori locali e le Ats, soprattutto per quanto riguarda la messa a disposizione delle strutture.

In totale i bresciani che verranno vaccinati a partire dal 24 febbraio, data ufficiale dell'avvio della profilassi per gli ultra 80enni (con il vaccino pfizer), cui seguiranno forze dell'ordine, docenti, autisti e altre categorie che lavorano a contatto col pubblico, saranno circa 800mila. A fare un primo dettagliato elenco degli hub individuati sul territorio è, nel numero in edicola stamane, il dorso bresciano del Corriere della Sera.

In città, vista l'indisponibilità fino a marzo della Fiera (dove sono in corso lavori di riqualificazione energetico e razionalizzazione degli spazi), la scelta è caduta sulla zona spettacoli vaganti, in via Morelli, dove attualmente si eseguono i tamponi, ma servirà con ogni probabilità un secondo spazio. Passando alla provincia, da ovest a est le strutture attualmente individuate sarebbero queste:

- Orzinuovi, palestra comunale;

- Chiari, centro sportivo comunale;

- Iseo, struttura comunale,

- Travagliato, palazzetto dello sport;

- Manerbio, ex bocciodromo comunale;

- Sarezzo, Aula magna dell'Istituto Primo Levi;

- Montichiari, Centro Fiera del Garda;

- Vestone (centro sociale) o Barghe (Comunità Montana);

- Gavardo, Palazzetto comunale;

- Lonato del Garda, Palazzetto dello sport;

- Desenzano del Garda, Poliambulatori Laudato sì e Garda salus.

In Valle Camonica, per ragioni logistiche, la somministrazione potrebbe essere effettuata nei centri prelievi di Darfo Boario Terme, Esine, Capo di Ponte, Pisogne ed Edolo.