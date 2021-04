Morto per Covid da oltre un anno, gli inviano un Sms per prenotare il vaccino

E' morto ormai da più di un anno, come tanti bresciani ucciso dalla furia del coronavirus: ancora nella prima ondata. Ma in questi giorni il suo vecchio numero di cellulare ha ricevuto un sms per prenotare il vaccino anti-Covid. Incredibile ma vero, succede (ancora) in Lombardia: “Un messaggio che oggi sa di beffa”, scrive Bresciaoggi che riporta la notizia resa nota da Alberto Galelli, figlio di Franco “Gallo” Galelli, morto il 7 aprile 2020 a 55 anni.

Lo conoscevano tutti, a Brescia e non solo. Per decenni, dietro a una telecamera, ha raccontato la nostra provincia al resto del Paese. Più che un semplice lavoro, una vera passione: condivisa con la moglie Marina e il figlio Alberto. Da tempo lottava con un tumore, ma l'infezione da coronavirus aveva fatto rapidamente precipitare il suo quadro clinico. Era ricoverato alla Poliambulanza, e qui è morto.