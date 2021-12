Vaccini anti-Covid anche ai bambini: in poche ore già prenotati 3mila bresciani

Quasi 24mila in tutta la Lombardia, circa 3mila in provincia di Brescia: sono i numeri delle prime prenotazioni del vaccino anti-Covid anche per i bambini dalla fascia dai 5 agli 11 anni, ormai l'ultima fase della corposa campagna vaccinale che a livello nazionale è arrivata a coprire poco meno dell'80% del totale degli abitanti (all'appello mancano circa 12 milioni di persone, tra cui appunto i bambini) e con adesioni ancora più elevate nel territorio lombardo, in tal senso una delle regioni più virtuose d'Italia.

Le prenotazioni, ricordiamo, sono scattate a partire da domenica 12 dicembre: i dati appena resi noti si riferiscono al bilancio registrato intorno alle 19. Come per gli adulti, il vaccino lo si può prenotare direttamente web, sull'ormai arcinoto portale dedicato di Regione Lombardia. Le somministrazioni prenderanno invece il via giovedì 16 dicembre.

Come si è (ri)organizzata la Regione

“In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600mila ragazzi, e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli fino a 40mila inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica”.