Chiusi due hub, le vaccinazioni si faranno nei centri commerciali

Hanno lavorato a pieno ritmo per diversi mesi, compresi sabato e festivi, ed ora è giunto il momento di smantellare. Due tra i centri vaccinali più grandi della provincia, quello di Chiari e quello di Iseo, nei prossimi giorni verranno definitivamente (si spera) chiusi per lasciare spazio a soluzioni più contenute: la scelta è caduta su due centri commerciali. Se per Chiari l'hub vaccinale rimarrà sul territorio comunale, quello di Iseo si sposterà, ma solo di pochi chilometri.

A Chiari le nuove vaccinazioni verranno effettuate presso la grande struttura del centro commerciale Italmark, all'ingresso del paese provenendo da Rovato, dotata di numerosi e comodi parcheggi interrati. L'hub di Iseo invece trasloca presso il terzo piano del centro commerciale Porte Franche di Erbusco, al confine con Rovato, non distante dall'uscita dell'autostrada A4.

La notizia è riportata sulle colonne di Bresciaoggi in edicola stamane. Il il direttore generale di Asst Franciacorta, Mauro Borelli, sulle colonne del quotidiano ha ringraziato di persona quanti hanno messo a disposizione gli spazi, a partire dai proprietari: «A nome dell'Asst Franciacorta - ha dichiarato Borelli - ringraziamo Vittorio Moretti e la famiglia e il sindaco di Erbusco, Ilario Cavalleri che ci ha messo in contatto, per averci messo a disposizione, a titolo gratuito, il terzo piano delle Porte Franche per realizzare l'hub vaccinale che sostituirà quello di Iseo. Ringraziamo anche la famiglia Odolini, che ha messo a disposizione parte della struttura Italmark di Chiari per consentire il trasloco del centro vaccinale oggi al palazzetto comunale».