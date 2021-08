Chi sono (e quante sono) le persone che non si sono vaccinate contro il covid

La maggior parte delle persone che non hanno ricevuto una dose di vaccino ha tra i 40 e i 59 anni

Medici e infermieri avranno in mano siringhe e vaccini anche a Ferragosto ma sono oltre 2 milioni e 100mila i lombardi che per il momento non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino (dati del Ministero della Salute aggiornati alle 6:00 di martedì 10 agosto).

La fascia di popolazione più scoperta è quella tra i 40 e i 49 anni: su una platea di oltre un milione e mezzo di persone 510mila non hanno ancora ricevuto una dose di vaccino. Segue la fascia tra i 50-59 anni: su una platea di un milione e 677mila persone ben 440mila non hanno ricevuto il siero salvavita.



Nel frattempo le somministrazioni stanno proseguendo anche se a ritmi ridotti rispetto ai giorni scorsi. Nei primi 9 giorni di agosto sono state iniettate mediamente 77mila dosi di vaccino al giorno (la media giornaliera di luglio era superiore a 99mila). Un rallentamento dovuto anche alle vacanze.





Dall'inizio della campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, in Lombardia sono state iniettate 12 milioni e 856mila dosi di siero anticovid.



Fonte: Milanotoday.it