Comitiva di bresciani a Ischia: 5 positivi al coronavirus, 42 in quarantena

E' concreto il rischio di un vasto focolaio tra i 42 turisti della Valle Camonica che sono appena rientrati da una breve vacanza a Ischia. Come scrive il Giornale di Brescia, cinque di loro sono già risultati positivi al tampone, effettuato su prescrizione del medico di base dopo aver riportato alcuni sintomi sospetti.

Il primo a sentirsi male lo aveva fatto ancora sul pullman, durante il viaggio di ritorno: è qui che potrebbe essersi scatenato il cluster di contagi, dopo tante ore passate insieme, in un ambiente chiuso. Come da prassi, nel frattempo, è scattato il consueto protocollo di sicurezza anti-Covid.

Tamponi e isolamento

I cinque positivi sono già in isolamento obbligatorio, mentre per tutti i loro contatti stretti – ovvero le persone che hanno incontrato nelle ultime 48 ore – è scattata la quarantena fiduciaria. Sono in isolamento anche gli altri 37 compagni di viaggio, e che sono rientrati con loro a bordo dello stesso autobus.

Corsi e ricorsi di questa strana pandemia: ormai sette mesi fa, ai primi di marzo, era stato segnalato il primo caso accertato di coronavirus a Ischia. In quell'occasione era risultato positivo un turista bresciano, da poco arrivato sull'isola: si era sentito male in hotel e poi trasferito all'ospedale Rizzoli e al Cotugno di Napoli.