Coronavirus: il paese di Trenzano piange tre morti in tre giorni

Tre vittime in pochi giorni a Trenzano: dall'inizio della pandemia sono già 19 i decessi per coronavirus. Le parole del sindaco Italo Spalenza

Tre morti in tre giorni per coronavirus: è questo il bilancio di un tragico fine settimana a Trenzano. A segnalarlo è il sindaco Italo Spalenza, con una serie di comunicazioni istituzionali pubblicate sulla pagina Facebook del Comune: giovedì è morta Rosina Antonioli, 71 anni; venerdì Adele Lanati, 76; infine sabato Giovanni Bignardi, anche lui 76enne.

Dall'inizio della pandemia sono 19 le vittime per Covid nel piccolo Comune della Bassa. Il primo cittadino non esita a definirlo “un terribile periodo”. L'ultimo aggiornamento sulla situazione epidemiologica, pubblicato sabato sera, segnala invece 95 cittadini attualmente positivi, di cui 7 ricoverati in ospedale. Un solo nuovo positivo tra domenica e lunedì.

Studenti in isolamento alle elementari

Per quanto riguarda le scuole, è in isolamento la classe quinta della scuola primaria, mentre sono tornati in presenza gli alunni della scuola dell'infanzia. “In questi giorni la nostra comunità è stata colpita da dolorose scomparse – dice ancora Spalenza – segno che la battaglia è tutt'altro che vinta. Manifesto nuovamente la vicinanza alle famiglie tristemente colpite, a nome di tutta la cittadinanza”.