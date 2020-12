Pranzo in trattoria, conto salatissimo: 280 euro di multa per tutti i 26 clienti

Un pasto clandestino in una trattoria di Soprazzocco di Gavardo è costato quanto una cena galante alla Grotta Palazzese di Polignano, per i 26 clienti beccati a pranzare dai carabinieri in barba a tutte le norme anti-covid. E' successo nella giornata di martedì, all'ora di pranzo: per tutti è scattata una multa di 280 euro.



Il ristoratore e i commensali pensavo di essere al sicuro da occhi indiscreti grazie alle saracinesche abbassate, ma così non è stato. Dopo il blitz dei militari, è scattata l'identificazione e la multa, probabilmente quanto di più salato assaporato in giornata. Per il titolare, invece, non solo i soldi da sborsare, ma anche la chiusura dell'attività per 5 giorni.