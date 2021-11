Covid, 15 contagi nello stesso istituto: tamponi di massa e quarantene

Con il rientro dalle feste di Ognissanti e l’arrivo dei primi freddi, i casi di coronavirus sono tornati a salire in modo sensibile in tutta Italia. Sotto osservazione le scuole, anche nella nostra provincia: esempio emblematico è quanto accaduto a Toscolano Maderno, dove sono già una quindicina i bambini risultati positivi al Covid-19 presso la scuola elementare Tito Speri. L'ultimo caso è stato riscontrato domenica 7 novembre: la scuola fa parte dell’istituto complessivo di Gargnano, che comprende i plessi di Toscolano, Gargnano, Tremosine, Limone e Tignale.



"Un caso, l'ultimo alle elementari di Toscolano, è stato conclamato questa domenica - spiega a Bresciaoggi Marialuisa Orlandi, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo - e la classe frequentata dall'alunno è già andata in massa a fare il tampone. Una classe terza è attualmente in quarantena, mentre stamattina è rientrata alle lezioni una quinta".

Come previsto dal nuovo protocollo, con un solo bambino positivo si procede al tampone per insegnanti e alunni. Se l’esito è negativo, si rientra in classe, ma con l’obbligo di ripetere il test dopo cinque giorni. Per gli insegnanti e bambini non vaccinati, invece, scatta la quarantena per dieci giorni. Anche per gli under 12 è prevista la quarantena (per la fascia 5-11 anni, il via libera al vaccino è previsto entro Natale).



Se la classe, infine, presenta due casi di coronavirus, tutti gli alunni dovranno stare a casa. Nei plessi dell’istituto complessivo di Gargnano per il momento la situazione è ancora abbastanza tranquilla.