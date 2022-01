Allarme contagi: il sindaco chiude le scuole, i parchi e il palazzetto

Nero su bianco sull’ordinanza “contingibile e urgente” pubblicata mercoledì mattina: a Torri del Benaco, sul lago di Garda, fino al 15 gennaio saranno chiuse le scuole elementari, i parchi pubblici e pure il palazzetto e la palestra. Lo ha deliberato il sindaco Stefano Nicotra nel provvedimento che prevede anche l’obbligo di mascherina su tutto il territorio e nelle frazioni (fino al 28 febbraio) e il municipio aperto solo su appuntamento.

Cosa prevede l’ordinanza

Così dispone l’ordinanza. Sul fronte scuole, la chiusura di tutte le classi della primaria Calderini dal 10 al 15 gennaio. Per quanto riguarda le aree verdi: chiusura dei parchi giochi pubblici del capoluogo, di Albisano e Pai, e in particolare del parco Area Castello, del parco Villa Melisa, del parco giochi di Via San Zeno (ad Albisano) e del parco giochi di Via Manzoni (a Pai), sempre dal 10 al 15 gennaio.

Chiusura nelle stesse date anche per il palazzetto comunale di Piazzale Bonetti e della palestrina di Via Gardesana, con contestuale sospensione delle attività sportive, allenamenti e competizioni. Fino al 28 febbraio, nel centro storico del capoluogo e delle frazioni, è in vigore inoltre l’obbligo di indossare la mascherina “in via continuativa” (quindi sempre). Infine, sempre fino al 28 febbraio, il municipio è aperto al pubblico solo su appuntamento (ad eccezione dell’ufficio Servizi demografici e Protocollo).

Multe salatissime per chi sgarra: salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque dovesse violare le disposizioni dell’ordinanza verrà punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 600 a un massimo di 1.500 euro.