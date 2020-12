Covid: 4 bambini contagiati all'asilo e alle medie, classi in quarantena

Con 6 contagi in pochi giorni – il picco tra sabato e domenica: 4 nuovi casi in 24 ore – anche il piccolo Comune di Tignale (meno di 1.200 abitanti e, ad oggi, 16 positivi totali dall'inizio dell'epidemia) entra nell'elenco degli osservati speciali di questa settimana: non da meno la notizia della chiusura della scuola dell'infanzia, da lunedì, per la positività al Covid di due bambini.

Il comunicato del sindaco: "State attenti"

Lo annuncia il municipio in una nota: “Non è nostra intenzione ingenerare allarmismi – scrive il sindaco Daniele Bonassi – ma si invita tutta la popolazione al rispetto delle norme, in particolare in tema di distanziamento e di utilizzo di Dpi”.

“Questa seconda ondata – continua Bonassi – fino a pochi giorni fa aveva toccato solo in maniera marginale il nostro Comune, rispetto ad altre realtà a noi vicine: nella scorsa settimana avevamo un solo positivo, al 19 dicembre erano tre, a cui devono essere aggiunti i due bambini della scuola dell'infanzia”.

Classi in quarantena anche a Gargnano

Sempre in Alto Garda, nuovi contagi a scuola: da lunedì saranno in quarantena due classi delle scuole medie di Gargnano, a seguito della positività accertata di due fratelli. Per i loro compagni si proseguirà con la Dad, la didattica a distanza, per almeno una decina di giorni.