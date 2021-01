Aperitivo al bar nonostante la zona rossa: clienti multati e locale chiuso

Un aperitivo 'clandestino' che è costato davvero carissimo agli avventori, come pure al titolare del bar. Per i sette clienti pizzicati a consumare bevande e salatini nel locale è infatti scattata la sanzione prevista dal Dpcm: dovranno sborsare 400 euro ciascuno, per un totale di 2800 euro.

Nonostante la zona rossa si erano dati appuntamento in un bar di Tignale per consumare l'aperitivo domenicale. E il titolare li ha pure serviti. Ad interrompere i brindisi è stato il blitz dei carabinieri di Gargnano: oltre alle multe elevate nei confronti dei clienti, hanno disposto la chiusura del locale.

L'attività è stata sospesa per 5 giorni, ma il periodo di stop potrebbe arrivare fino a 30 giorni: l'ultima parola, come sempre in questi casi, spetta infatti al prefetto di Brescia.