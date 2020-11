Da oggi 30mila test rapidi nel Bresciano: a chi saranno distribuiti

Sono in arrivo anche in provincia di Brescia i test rapidi – con esiti entro mezz'ora – per verificare l'eventuale positività al Covid-19: in prima battuta ne saranno distribuiti circa 30mila, alle case di riposo e alle residenze per anziani e disabili, ma lo stock (ce ne sono altri 50mila pronti all'uso) sarà poi messo a disposizione, per ora, ai medici di base che aderiranno alla campagna.

Tamponi rapidi anche per i medici di base

L'Agenzia di tutela della salute ha infatti chiesto a tutti medici di medicina generale della provincia se eventualmente volessero aderire alla campagna di monitoraggio, che prevede la consegna di 5 test rapidi alla settimana per ciascun dottore. I test sono meno affidabili rispetto ai tamponi orofaringei e alle analisi molecolari, ma in ogni caso riescono subito a identificare un caso sospetto, con una prima positività, così da isolarlo in attesa di ulteriori accertamenti.

Il primo "carico" alle residenze per anziani e disabili

Anche a questo serviranno i tamponi rapidi nelle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali per anziani) e Rsd (Residenze sanitarie per disabili), nelle case di riposo e di cura: sono queste le strutture a cui saranno distribuiti, come detto, i primi 30mila test in questi giorni già a disposizione di Ats Brescia. Serviranno a intercettare rapidamente contagi e focolai, e a “spegnerli” velocemente.