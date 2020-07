Covid, la Terapia Intensiva torna a 'popolarsi': 4 malati in gravi condizioni

La tregua è finita per la Terapia intensiva del Civile di Brescia: sono passate meno di tre settimane dalla dimissione dell'ultimo paziente Covid che ora ce ne sono già quattro, di nuovo. Lo scrive il Giornale di Brescia, che riferisce appunto di quattro ricoveri in gravi condizioni, in giorni diversi: sono tutti uomini di circa 40 anni, e non hanno collegamenti tra loro (dunque non sono riconducibili a un solo “cluster”).

Non sono gli unici pazienti positivi al Covid in ospedale: ce ne sono di ricoverati in un reparto appositamente allestito oltre che nello “storico” delle Malattie infettive. In un certo senso il ritorno dei casi gravi era sicuramente atteso: lo sarà ancora di più il prossimo autunno-inverno, con il riproporsi – di fianco al coronavirus che continua a circolare – di influenze e polmoniti stagionali.

Coronavirus in Lombardia: gli aggiornamenti

In tutta la regione sono comunque in calo i ricoverati in terapia intensiva, che ad oggi sono 17: a questi si aggiungono altre 149 persone in ospedale ma in buone condizioni. Nelle ultime 24 ore sono 51 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 16 a seguito di screening da test sierologico e 22 considerati “debolmente positivi”.

Dei nuovi casi di positività 17 sono a Milano (e 10 in città), 9 a Brescia (di cui 3 a Calcinato), 7 a Bergamo, 6 a Varese, 5 a Monza, 4 a Lodi, 1 a Como, Lecco e Sondrio, nessun nuovo caso a Cremona, Mantova e Pavia. Un solo decesso in Lombardia nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 16.798: abitava a Rovato.