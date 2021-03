"Per il vaccino Covid chiama subito questo numero": attenti alla truffa via Sms

Molti cittadini lombardi, nelle scorse ore, hanno ricevuto un messaggio truffa contenente false indicazioni per effettuare la prenotazione del vaccino anti Coronavirus. "Per info e dettagli su come prenotare il vaccino anti covid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua disposizione h24 7 gg su 7". Questo il testo del sms fasullo, indirizzato a numerosi cittadini. L'allarme è stato lanciato da più parti, in particolare le Ats di Bergamo e di Milano hanno denunciato un tentativo di raggiro ai danni di persone anziane.

Il testo dell'sms truffa con un finto appuntamento per il vaccino

Il protocollo attivo in tutta la Lombardia, infatti, prevede che dopo la registrazione sul portale, gli anziani - e tutte le persone da vaccinare - vengano informate proprio con un messaggio sul giorno, l'orario e il luogo dell'appuntamento. Evidentemente, qualcuno ha sfruttato questa opportunità per mettere a segno una truffa, che - ha sottolineato Ats - è già stata bloccata. Il testo dell'sms truffa è stato riportato dall'azienda sanitaria e ora le autorità preposte stanno indagando sul fatto. "Chiunque riceva sms di questo tipo - hanno concluso da Ats - è invitato a non dare seguito".

Non si tratta del primo caso di raggiro da quando è iniziata la pandemia. Emblematico l'episodio accaduto a gennaio a una signora di 77 anni, raggirata da una giovane che si era finta sua figlia chiedendole 25mila euro per il vaccino. La donna, dopo aver racimolato qualche migliaia di euro in contanti e alcuni gioielli ed averli consegnati a una presunta amica della figlia, si è accorta di essere stata vittima di una truffa.