Consumano caffè e aperitivo seduti fuori dal bar: multe per 2.000 euro

Stavano tranquillamente seduti ad un tavolino, fuori da un bar di Roncadelle, consumando caffè e aperitivi incuranti delle normative anti contagio in vigore. Il piccolo gruppo, privo di mascherine e assembrato senza rispettare le distanze di sicurezza, non è passato inosservato ai controlli degli agenti della Polizia Locale.

Le sanzioni sono scattate immediatamente per quattro avventori e il titolare del locale, sito in via Martiri della Libertà: 400 euro di multa ciascuno, a cui si aggiunge, come ormai di prassi, la chiusura dell'esercizio per 5 giorni in attesa di un eventuale prolungamento stabilito dalla Prefettura.

I controlli da parte della Polizia Locale di Roncadelle, in questo periodo, sono stati intensificati su tutto il territorio al fine di far rispettare le restrizioni previste dalla zona rossa. Oltre alle verifiche sul rispetto della normative vigenti da parte di avventori e clienti dei bar, in crescita anche il numero di controlli sugli spostamenti tra comuni diversi senza giustificato motivo.