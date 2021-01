Pranzano nell'albergo in 10, ma non sono clienti: multe per 4.400 euro

Un altro pranzo vietato in un albergo bresciano: è successo a Salò, lungo la Ss45bis, dove mercoledì i carabinieri hanno intercettato 10 persone – a quanto pare un gruppo di operai – che stavano mangiando sedute ai tavoli. Poco plausibili le scuse offerte ai militari.

Il proprietario ha infatti cercato di far passare i commensali come ospiti dell'hotel, circostanza che in tal caso permetterebbe di poter servire il pranzo: ma nessuno di loro era registrato, nessuna stanza era occupata dai commensali e nessuno di loro aveva nemmeno i bagagli.

Inevitabili le sanzioni: 400 euro a testa ai presenti, che diventano 280 se pagati subito, e altri 400 al titolare dell'hotel, che è stato immediatamente chiuso per cinque giorni, come norma prevede. Eventuali ulteriori disposizioni di chiusura ora spettano alla Prefettura.