Schianto tra auto, paura per due donne: sono state portate in ospedale

Una 43enne e una 44enne sono finite in ospedale con ferite lievi, a seguito di incidente stradale che le ha viste protagoniste a Rovato, giovedì mattina verso le 8.30.

L'incidente tra le rispettive auto è avvenuto lungo via Sopramura, in prossimità dell'incrocio con via Martinengo Cesaresco, a un centinaio di metri dall'area feste comunale.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto in codice giallo le ambulanze dei volontari di Borgosatollo e di Rovato Soccorso. Per fortuna, nulla di grave per le due 40enni: sono state comunque accompagnate negli ospedali di Chiari e d'Iseo per tutti gli accertamenti del caso.

La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma pare che all'orgine del sinistro ci sia stata una mancata precedenza.