Coronavirus, altri due studenti positivi a scuola: classi in quarantena

Le autorità sanitarie segnalano altri due casi di studenti positivi al Covid nelle scuole bresciane, negli istituti comprensivi di Darfo Boario Terme e Roncadelle: dall'inizio dell'anno scolastico ormai siamo già a quasi 70 ragazzi contagiati dal coronavirus, fortunatamente sempre con sintomi lievi, e oltre un migliaio di ragazzi in quarantena (che con il nuovo Dpcm è stata ridotta da 14 a 10 giorni, purché senza sintomi).

In Valcamonica è confermata la positività di un ragazzo di terza delle scuole medie Giuseppe Ungaretti, istituto comprensivo Darfo 1: in paese è il terzo caso in due giorni, dopo le segnalazioni di un bambino positivo alle elementari di Erbanno e di una maestra in una scuola materna privata.

Tutti i compagni di classe in quarantena

Il secondo caso accertato nelle ultime 24 ore è all'istituto comprensivo di Roncadelle: positivo al coronavirus un ragazzino delle medie. Sia a Darfo che alle porte della città è scattato il protocollo anti-Covid: tutti i compagni di classe sono già in quarantena fiduciaria, e lo saranno (almeno) per i prossimi 10 giorni, proseguendo l'attività didattica con lezioni da remoto.