Coronavirus, allarme a Roè Volciano: 23 positivi in un giorno

Lo strano caso di Roè Volciano: dopo il capoluogo il piccolo Comune valsabbino è il paese della provincia con più contagi in un solo giorno. Sono 23 i casi di coronavirus accertati dalle autorità sanitarie, conseguenza però di un aggiornamento tardivo dei dati del giorno precedente: anche fosse così, significherebbe comunque una dozzina di casi al giorno.

Si erano registrati 10 nuovi casi anche lunedì: nei primi quattro giorni della settimana sono già 33 i nuovi positivi a Roè Volciano, più di un terzo del totale dall'inizio dell'epidemia. Ma cosa sta succedendo in paese? Presto per parlare di cluster o focolai, dunque si aspettano dati più precisi. Si tratterebbe, comunque, di tutti casi asintomatici e paucisintomatici: non si hanno notizie di nuovi ricoverati che abitano in paese.

I Comuni bresciani con più contagi

Il dato degli ultimi quattro giorni fa registrare altri cinque Comuni dove la crescita è costante, in termini assoluti: per essere più precisi, i numeri in realtà andrebbero rapportati al numero di abitanti. Comunque, si contano 43 nuovi casi a Desenzano (17 lunedì, 9 martedì, 17 tra mercoledì e giovedì) e 35 a Montichiari (12 lunedì, 5 martedì, 18 tra mercoledì e giovedì), i due paesi più popolosi della provincia.

Sopra i 30 contagi anche Bedizzole, con 31 casi in quattro giorni: 14 lunedì, 5 martedì, e 12 tra mercoledì e giovedì. Infine ci sono Ghedi con 28 casi di cui 20 negli ultimi giorni (3 lunedì, 5 martedì, 20 tra mercoledì e giovedì) e Mazzano, con 24 nuovi casi (10 lunedì, 3 martedì, 11 tra mercoledì e giovedì).