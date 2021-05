Studentessa positiva al Covid, tutta la classe finisce in quarantena

C'è un caso di positività al coronavirus anche tra gli studenti del Cfp Zanardelli di Rivoltella: per la prima volta dall'inizio dell'anno scolastico, la scorsa settimana una ragazza che frequenta una classe prima è risultata positiva al Covid-19. Immediatamente sono scattate le dovute procedure di contenimento del contagio.

Quindi, in accordo con Ats, tutti i 19 compagni di classe sono stati posti in quarantena, con didattica a distanza per 10 giorni. L'ultimo giorno è proprio giovedì: i ragazzi potranno effettuare il tampone, e in caso di esito negativo (come probabile) potranno tornare in aula già venerdì.

Anche la studentessa positiva resterà in isolamento fino alla negativizzazione: la buona notizia è che sta bene. Per la cronaca, sono circa 300 gli studenti iscritti al Centro formativo provinciale di Rivoltella, suddivisi in 16 classi (dalla prima alla quarta).