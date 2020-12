Ristorante aperto a pranzo, clienti al tavolo: pioggia di multe e locale chiuso

Alla faccia della zona arancione (e dei divieti), se ne stavano comodamente seduti al tavolo consumando il pranzo dell'Immacolata: sono stati tutti sanzionati dai carabinieri, e il locale come da prassi è stato chiuso per cinque giorni (ma non si esclude che la chiusura venga prolungata, su indicazione della Prefettura).

E' successo ad Asola, al ristorante La Chiusa: i militari della locale stazione sono intervenuti dopo aver notato alcune auto parcheggiate all'esterno. Svelato l'arcano: dentro al locale c'erano quattro clienti, seduti in due tavoli diversi, che venivano serviti come fossimo già in zona gialla (mancano pochi giorni, meglio avere pazienza).

Il titolare è stato multato per 400 euro, e il ristorante immediatamente chiuso. Non è andata meglio agli avventori, che tra l'altro arrivavano tutti da Comuni diversi (altra circostanza vietata). Anche per loro è scattata una sanzione da 400 euro a testa, totale 1.600 euro.