Ospedali già saturi a Milano, i pazienti vengono spostati (anche all'ospedale Civile)

Con un preoccupante andamento di oltre 1000 nuovi casi registrati ogni giorno, il Milanese si conferma la provincia lombarda più colpita dalla seconda ondata di coronavirus. E gli ospedali della città capoluogo e dell'hinterland sono in sofferenza: gli accessi giornalieri ai pronto soccorso sono più che raddoppiati e i posti letto per malati Covid iniziano a scarseggiare.

Una situazione critica che la nostra provincia, come quella Bergamasca, conosce benissimo e ha già affrontato la scorsa primavera. E sono proprio Brescia e Bergamo a tendere una mano al capoluogo milanese, offrendo posti letti sia nei reparti che in terapia intensiva. Al Civile di Brescia, tra i punti di riferimento regionali per la gestione dell'emergenza, sono già arrivati parecchi pazienti dal milanese come pure dalla Brianza, altra zona messa a dura prova.

I numeri: sarebbero oltre una decina i milanesi ricoverati in Rianimazione al Civile, molti di più quelli che si trovano negli altri reparti dedicati all'emergenza. In tutto ci sarebbero un'ottantina di pazienti Covid tra Pneumologia, Malattie Infettive e altri reparti. Non solo al Civile: anche l'ospedale di Esine, che ha riattivato l'unità di crisi per gestire l'epidemia, avrebbe accolto alcuni malati provenienti da Milano e hinterland. A Bergamo la metà delle persone in Terapia Intensiva arriva dal capoluogo lombardo, stando a quanto scrive il Corriere della Sera.

Un flusso giornaliero e contrario a quello di marzo e aprile, quando erano i nosocomi milanesi ad accogliere i pazienti Covid del Bresciano e della Bergamasca, letteralmente travolti dalla furia della prima ondata del virus.