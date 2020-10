Prof positivo al covid, tre classi in quarantena per due settimane

Giovedì non stava troppo bene, ed è rimasto a casa per precauzione. Dopo aver fatto il tampone, venerdì è arrivato l'esito: positivo. La positività al covid-19 di un professore di italiano della scuola media Carducci di viale Piave a Brescia ha comportato l'avvio della procedura di quarantena per tre classi, quelle nelle quali insegna. La notizia è riportata dal quotidiano Bresciaoggi.

Già ieri, sabato mattina, gli alunni di tutte e tre le classi sono stati a casa, dopo che le famiglie sono state avvisate tramite e-mail. Per le prossime due settimane la didattica sarà esclusivamente a distanza. Spetterà ad ogni famiglia la decisione se sottoporre i ragazzi al tampone oppure no. Nessuna quarantena scatterà invece per i colleghi dell'insegnante, visto che i contatti con gli altri professori sono stati brevi, mantenendo la distanza di sicurezza e indossando le mascherine di protezione.