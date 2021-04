Vaccino anti-Covid: i Comuni bresciani più immunizzati della provincia

Come sta andando la campagna vaccinale in Lombardia? Quando potremo finalmente tirare l'agognato sospiro di sollievo e raggiungere, se non l'immunità di gregge, almeno un'importante immunità come quella britannica o israeliana? La risposta, almeno in parte, arriva dalla dashboard della Regione che racconta, giorno dopo giorno, l'incidere delle somministrazioni in tutto il territorio regionale.

E così, al 26 aprile, leggiamo di un totale di 2,936 milioni di somministrazioni, di cui 66.596 in 24 ore: nel dettaglio, sono state inoculate 2,084 milioni di prime dosi e 852.818 seconde dosi; di queste, il 70,93% sono del vaccino Pfizer/BioNTech, il 21,94% di Vaxzevria (AstraZeneca) e il 7,01% di Moderna.

Vaccini anti-Covid: la situazione a Brescia

E in provincia di Brescia? Ad oggi risulta circa un quinto della popolazione vaccinabile già immunizzata con la prima dose, in linea con i dati delle altre province (la più vaccinata è quella di Cremona: 25,96%). Il calcolo è fatto su un target bresciano di 1,078 milioni di residenti: la prima dose è stata somministrata al 22,24% del totale, in termini assoluti a 239.828 persone; a queste si aggiungono altre 117.191 seconde dosi.

I Comuni più immunizzati (e quelli meno)

Questi sono i dieci Comuni più immunizzati, almeno con una prima dose: Iseo al 42.1%, Paspardo al 36.93%, Pontoglio al 34.57%, Lozio al 34.26%, Capriolo al 33.54%, Palazzolo al 32.32%, Urago d'Oglio al 31.82%, Monte Isola al 31.47%, Paratico al 31.27%, Pontevico al 30.6%. Questi invece i dieci Comuni più in “ritardo”: Casto al 13.97%, Prevalle al 14.13%, Maclodio al 14.46%, Paitone al 14.64%, Calvagese al 15.52%, Muscoline al 15.58%, Polpenazze al 15.6%, Sirmione al 15.8%, Mairano al 15.97%, Comezzano-Cizzago al 16.03%.

Tutti i vaccinati Comune per Comune

Per concludere, la tabella aggiornata con tutti i vaccinati Comune per Comune.