Covid, 372 contagi in 24 ore e ricoveri in aumento: i Comuni più colpiti dal virus

A fronte di 24.242 tamponi effettuati, sono stati 2.512 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia nella giornata di lunedì 4 aprile.

Salgono i ricoveri negli ospedali regionali: +1 in terapia intensiva (per un totale di 45) e +26 nei reparti covid ordinari (in tutto sono 1.107). La nostra regione piange altri 14 morti: da inizio pandemia sono deceduti complessivamente 39.329 lombardi.

La situazione nel Bresciano

Sono stati 372 i nuovi casi nella nostra provincia, che – ormai da diversi giorni – presenta i dati peggiori dopo quelli di Milano. Questi i Comuni più colpiti dal virus: