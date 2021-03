Coronavirus, bollettino Lombardia del 2 marzo 2021: tutti i dati

Coronavirus. Nella giornata di martedì 2 marzo, in Lombardia aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+ 35) e le normali ospedalizzazioni (+184); si piangono altri 55 morti. A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 1.019. Nel Bresciano si contano 844 nuovi contagi, confermandosi la provincia più preoccupante.

Esplode la variante inglese

"Le analisi sui tamponi positivi realizzate dai laboratori lombardi hanno indicato una presenza del 64% della cosiddetta variante inglese". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, illustrando in Consiglio Regionale gli ultimi sviluppi sull'emergenza Coronavirus.

"Lo scorso primo marzo - ha poi aggiunto - si è conclusa l'ultima survey relativa alle varianti del virus presenti in regione. Complessivamente sono stato analizzati 2.023 campioni, tra questi sono stati identificati 978 casi di variante pari al 48% così suddivisi: 578 inglesi, 18 sudafricane, 10 brasiliane e 372 compatibili con una delle 3 varianti".

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 42.052 (di cui 25.988 molecolari e 16.064 antigenici) totale complessivo: 6.712.252

- i nuovi casi positivi: 3.762 (di cui 103 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 512.830 (+1.019), di cui 3.983 dimessi e 508.847 guariti

- in terapia intensiva: 476 (+35)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.408 (+184)

- i decessi, totale complessivo: 28.458 (+55)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 767 di cui 303 a Milano città

- Bergamo: 146

- Brescia: 844

- Como: 324

- Cremona: 100

- Lecco: 91

- Lodi: 54

- Mantova: 114

- Monza e Brianza: 486

- Pavia: 148

- Sondrio: 34

- Varese: 564