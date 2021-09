Covid: a Brescia 120 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Brusca impennata dei contagi giornalieri, più che doppi (120 contro 58) rispetto alle 24 ore precedenti: ma va considerato il numero dei tamponi processati, che si allinea su base settimanale dove infatti a fronte di una consistente risalita (508 contagi in sette giorni rispetto ai 471 dei sette giorni precedenti) la curva resta comunque stabile. Negli ultimi sette giorni, comunque, si sono registrati in media 73 contagi al giorno: l'8,9% in più sui sette giorni ma ancora il 2,7% rispetto ai precedenti. L'incidenza si attesta a quota 41 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. I grafici, come sempre, a fondo pagina.

In tutta la Lombardia sono 655 i positivi nelle ultime 24 ore: 3.626 negli ultimi sette giorni, con una media di 518 contagi al giorno, in calo dell'1% sui sette giorni e del 6,3% sui sette giorni precedenti. Sul fronte dei ricoveri, sono 441 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi: di questi 55 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono infine 6 i decessi per coronavirus registrati tra lunedì e martedì.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 52 Comuni. Nel dettaglio:

31 a Brescia,

9 a Castelcovati,

5 a Concesio,

3 a Coccaglio, Ghedi, Lumezzane, Nuvolera, Orzinuovi, Palazzolo, Puegnago, Rovato,

2 a Azzano Mella, Bagnolo Mella, Chiari, Corte Franca, Desenzano, Leno, Mazzano, Paspardo, Pontevico, Roncadelle,

1 a Adro, Bedizzole, Borgo San Giacomo, Capriano del Colle, Capriolo, Castenedolo, Castelmella, Castenedolo, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Collebeato, Cologne, Comezzano Cizzago, Darfo Boario Terme, Erbusco, Lonato, Manerbio, Muscoline, Ospitaletto, Rezzato, Roccafranca, Sabbio Chiese, Salò, Sonico, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Urago d'Oglio, Villa Carcina e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia