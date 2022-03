Covid: altri 754 bresciani contagiati e 3 morti, dove abitavano le vittime

E' la conferma di una tendenza ormai nazionale: la curva del contagio è tornata a crescere. Poco alla volta, così pare, ma visti i precedenti mai dire mai: c'è da dire che, grazie alla campagna vaccinale e nonostante la rapidissima diffusione della variante Omicron, anche tra Natale e Capodanno gli effetti sul sistema sanitario sono stati minimi, rispetto al passato (i grafici a fondo pagina: c'è anche il picco dei ricoverati nelle varie ondate). E la primavera è ormai alle porte. Staremo a vedere.

Intanto, i numeri. Sono 754 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 3.422 in sette giorni con una media di 489 casi al giorno, in aumento dell'1,9% sui sette giorni (lunedì era +1,5%, domenica -1,5%) e del 3,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, in lievissima risalita, si attesta ora a quota 274 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 6.497 i nuovi positivi, come non succedeva dal 22 febbraio: 29.339 i casi in sette giorni con una media di 4.191 al giorno, in aumento del 2,6% sui sette giorni e del 3,4% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali, anche se eventuali effetti della ripresa dei contagi si vedranno solo tra almeno una decina di giorni: all'8 marzo sono 902 i pazienti Covid ricoverati, di cui 81 in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono solo 9 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 3 in provincia di Brescia: a Castelcovati, Nave e Sarezzo. La media mobile degli ultimi sette giorni, in calo, è di oltre 28 morti al giorno.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in quasi 160 Comuni. Questi i più contagiati:

119 a Brescia,

27 a Desenzano,

19 a Gardone Valtrompia,

15 a Montichiari,

14 a Borgosatollo,

13 a Concesio, Toscolano Maderno,

12 a Calcinato, Leno, Mazzano,

11 a Manerbio, Travagliato,

10 a Iseo, Rovato,

9 a Calvisano, Castegnato, Castenedolo, Chiari, Flero, Ghedi, Rezzato,

8 a Bagnolo Mella, Bagolino, Bedizzole, Gavardo, Vestone,

7 a Borgo San Giacomo, Botticino, Nave, Orzinuovi, Palazzolo, Villanuova,

6 a Erbusco, Gottolengo, Lumezzane, Marcheno, Provaglio d'Iseo, Salò,

5 a Cazzago San Martino, Coccaglio, Corte Franca, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Montirone, Puegnago, Roncadelle, Sarezzo.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia