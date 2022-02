Covid, 4 morti e 1.758 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus

E' significativo il dato relativo agli “attualmente positivi”, ovvero tutti coloro che attualmente hanno il Covid: in Lombardia sono poco meno di 239mila, ancora tanti, ma ben lontani dall'oltre mezzo milione registrato solo una manciata di settimane fa. Continua la discesa, che ormai sembra senza sosta (i grafici come sempre a fondo pagina): sono 1.758 i bresciani contagiati nelle ultime 24 ore, 10.849 in sette giorni con una media di 1.550 casi al giorno, in calo del 10% sui sette giorni (lunedì era -1,6%, domenica -6,9%) e dell'11,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 870 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 12.194 i nuovi positivi, 77.243 in sette giorni con una media di 11.035 contagi al giorno, in calo dell'8,5% sui sette giorni e del 10,9% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: all'8 febbraio sono 2.716 i pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 2.765, domenica 2.795) e di questi 197 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Altri 50 decessi per Covid in Lombardia, 4 vittime in provincia di Brescia: due abitavano in città, le altre a Calcinato e Mazzano.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 179 Comuni. Questi i più contagiati:

218 a Brescia,

50 a Desenzano,

40 a Montichiari,

39 a Lonato,

34 a Chiari,

28 a Gussago,

26 a Rovato, Sarezzo,

25 a Carpenedolo, Pisogne, Salò,

24 a Ghedi, Rezzato, Travagliato,

23 a Botticino, Lumezzane, Nave,

22 a Calcinato,

21 a Bagnolo Mella, Erbusco,

20 a Castegnato,

19 a Concesio,

18 a Ospitaletto,

17 a Castelmella, Castenedolo, Orzinuovi, Prevalle,

16 a Bedizzole, Mazzano,

15 a Manerbio, Palazzolo, Vobarno,

14 a Cazzago San Martino, Rudiano, Sirmione,

13 a Castelcovati, Cologne, Gavardo, Monticelli Brusati, Provaglio d'Iseo,

12 a Adro, Capriolo, Darfo Boario Terme, Gardone Valtrompia, Leno, Nuvolento, Passirano, Pontevico, Rodengo Saiano, Torbole Casaglia,

11 a Corte Franca, Iseo, Pompiano, Quinzano, Villa Carcina,

10 a Borgo San Giacomo, Coccaglio, Dello, Pralboino, Toscolano Maderno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia