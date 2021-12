Covid, picco in 24 ore: 445 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Resistere, ancora qualche settimana: prudenza, vaccinazioni e rispetto delle regole. I contagi giornalieri (e settimanali) continuano ad aumentare, ma intanto l'inesorabile emergenza sanitaria che alcuni paventano (per fortuna, pochi) è ancora lontana grazie allo scudo formidabile dei vaccini anti-Covid (e ora sotto con i richiami). Certo i numeri saltano all'occhio: 445 positivi in 24 ore in provincia di Brescia, 3.373 in tutta la Lombardia, mai così tanti dallo scorso aprile. Ma tutto va contestualizzato, e rapportato rispetto ai tamponi processati: i fari dell'interpretazione restano le variazioni percentuali su base settimanale, la situazione negli ospedali, i decessi per coronavirus.

Covid: la situazione a Brescia e in Lombardia

Come detto sono 445 i positivi bresciani tra il 7 e l'8 dicembre, 2.280 in sette giorni con una media di 326 casi al giorno, in aumento del 4% sui sette giorni (martedì era +3%, lunedì +0,3%) e del 7,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 183 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In Lombardia sono 3.373 i contagiati, 18.208 in sette giorni (mai così tanti dall'8 aprile) con una media di 2.601 casi al giorno, in aumento del 5% sui sette giorni (martedì era +3,3%, lunedì +0,9%) e dell'8,5% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali: all'8 dicembre sono 1.202 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 1.175, lunedì 1.111) di cui 136 in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 24 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore.

Lo stesso giorno di un anno fa, l'8 dicembre 2020, in Lombardia si registravano sì meno positivi (1.656) ma a fronte di tanti tamponi in meno, con un tasso di positività di oltre il 10% (oggi siamo tra il 2 e il 2 e mezzo). In ospedale, dopo un mese e qualche giorno di zona rossa, si contavano ancora quasi 7mila pazienti Covid ricoverati, di cui 767 in terapia intensiva. In 24 ore si piangevano infine 128 vittime.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 104 Comuni. Nel dettaglio:

96 a Brescia,

18 a Desenzano,

13 a Montichiari,

12 a Bedizzole, Lumezzane,

9 a Gardone Riviera, Gavardo, Lonato, Nave, Sabbio Chiese, Villanuova,

8 a Castelmella, Chiari, Vobarno,

7 a Castenedolo, Mazzano, Rovato,

6 a Gussago,

5 a Borgosatollo, Calvagese, Leno, Ospitaletto, Prevalle, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Sirmione, Torbole Casaglia,

4 a Carpenedolo, Cazzago San Martino, Cologne, Gardone Valtrompia, Manerbio, Moniga, Treviso Bresciano,

3 a Botticino, Cividate Camuno, Collebeato, Comezzano Cizzago, Concesio, Nuvolento, Orzinuovi, Palazzolo, Pontevico, Toscolano Maderno, Verolavecchia,

2 a Acquafredda, Bagnolo Mella, Caino, Calcinato, Castegnato, Casto, Erbusco, Esine, Flero, Manerba, Milzano, Nuvolera, Pavone Mella, Pompiano, Provaglio d'Iseo, Puegnago, Rezzato, Salò, San Gervasio, Sarezzo, Serle, Soiano, Vallio Terme,

1 a Adro, Agnosine, Bassano Bresciano, Bienno, Bovegno, Bovezzo, Calvisano, Capriano, Capriolo, Castelcovati, Castrezzato, Cerveno, Darfo Boario Terme, Fiesse, Gargnano, Iseo, Limone, Lodrino, Offlaga, Ome, Paitone, Passirano, Monticelli Brusati, Offlaga, Ome, Paitone, Passirano, Piancogno, Pisogne, Polpenazze, Quinzano, Roccafranca, Roncadelle, San Felice, Sulzano, Travagliato, Vestone, Villachiara e Zone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia