Covid, 1.088 contagiati, nuovi casi in 155 Comuni

Contagi stabili sopra quota mille. Sono 1.088 i nuovi positivi riscontrati nell'ultima rilevazione per il Bresciano, 7.164 nell'ultima settimana, il 3% circa in meno rispetto alla settimana precedente, con una leggera discesa - da 584 a 574 - dell'incidenza.

Covid: la situazione in Lombardia

A fronte di 63.503 tamponi effettuati, sono 8.681 i nuovi positivi (13,6%). Numeri in leggera crescita per quanto riguarda le occupazioni degli ospedali: +2 per le terapie intensive, +13 per i reparti normali.

I dati:

i tamponi effettuati: 63.503, totale complessivo: 35.461.901

i nuovi casi positivi: 8.681

in terapia intensiva: 42 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.101 (+13)

i decessi, totale complessivo: 39.423 (+35)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.907 di cui 1.266 a Milano città;

Bergamo: 582;

Brescia: 1.088;

Como: 487;

Cremona: 297;

Lecco: 340;

Lodi: 140;

Mantova: 497;

Monza e Brianza: 735;

Pavia: 438;

Sondrio: 123;

Varese: 768.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 155 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

190 a Brescia,

21 a Castel Mella, Montichiari, Rodengo Saiano,

19 a Rudiano, Villa Carcina,

17 a Bovezzo, Desenzano del Garda, Gussago, Orzinuovi, Sarezzo,

15 a Lumezzane, Nave, Salò,

14 a Castenedolo, Concesio, Favardo, Lonato del Garda, Ospitaletto,

12 a Chiari, Rezzato, Roncadelle, Rovato, Villanuova Sul Clisi,

11 a Borgosatollo, Cellatica, Ghedi, Leno, Palazzolo sull'Oglio, Travagliato,

10 a Bedizzole, Carpenedolo, Darfo Boario Terme,

9 a Gambara, Gardone Val Trompia, Paderno Franciacorta, Pisogne, Prevalle,

8 a Calcinato, Coccaglio, Corte Franca, Esine, Muscoline, Provaglio d'Iseo, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno,

7 a Botticino, Cazzago San Martino, Erbusco, Mazzano, Verolanuova,

6 a Capriano del Colle, Edolo, Flero, Marcheno, Passirano, Pontoglio, Roccafranca, San Zeno Naviglio, Sirmione, Trenzano, Vobarno,

5 a Adro, Bagnolo Mella, Capo di Ponte, Cividate Camuno, Collio, Manerbio, Quinzano d'Oglio, Roè Volciano, Vestone, Visano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia