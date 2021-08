Covid, a Brescia 79 positivi: i nuovi contagi Comune per Comune

La curva del contagio continua a salire: più lentamente in Lombardia, pare, che in provincia di Brescia, dove nell'ultimo weekend le variazioni percentuali sono tornate in doppia cifra, se confrontate con i sette giorni precedenti (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Sono 79 i positivi bresciani delle ultime 24 ore (mai così tanti dalla fine di maggio), 464 in sette giorni con una media di 66 casi al giorno: in crescita del 4,8% sui sette giorni e del 13,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 37 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

La situazione in Lombardia

In Lombardia la curva si è già più appiattita: che sia già la volta del plateau di questa ondata estiva di variante Delta? Così si spera. Intanto sono 637 i nuovi positivi in 24 ore, 4.568 in sette giorni con una media di 653 casi al giorno, in crescita del 2,7% sui sette giorni (sabato era -0,5%, venerdì 0,3%) e del 2,2% sui sette giorni precedenti. Da tenere d'occhio la situazione degli ospedali: in un paio di giorni una trentina di ricoveri per Covid in più, oggi a quota 311 in totale e 35 in gravi condizioni in terapia intensiva. In un mese, in Lombardia, i ricoverati sono raddoppiati.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 47 Comuni. Nel dettaglio:

17 a Brescia,

3 a Carpenedolo, Comezzano Cizzago, Gussago, Montichiari,

2 a Botticino, Concesio, Desenzano, Lumezzane, Offlaga, Palazzolo, Pontoglio, Rovato,

1 a Adro, Bedizzole, Borgosatollo, Bovezzo, Breno, Caino, Calcinato, Capriano del Colle, Castenedolo, Chiari, Cigole, Coccaglio, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Flero, Gavardo, Ghedi, Iseo, Isorella, Lograto, Manerbio, Moniga, Paderno Franciacorta, Passirano, Pozzolengo, Prevalle, Rezzato, San Felice, Sarezzo, Toscolano Maderno, Travagliato, Verolanuova, Villanuova e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia