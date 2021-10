Covid: a Brescia 56 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

E' stabile la curva del contagio (anzi, in calo in Lombardia) anche dopo la prima settimana di ottobre: esattamente un anno fa, ricordiamo, era stato questo il periodo decisivo per accorgersi del furioso incedere della seconda ondata, che porterà poi (in netto ritardo, e con migliaia di morti) alle chiusure di novembre. Ad oggi va ancora tutto bene, eccome: 56 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 320 in sette giorni (come alla fine di luglio) con una media di 46 casi al giorno, in aumento del 2,2% sul dato di mercoledì (che era 45). L'incidenza si attesta a quota nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia si torna a scendere: 295 i nuovi positivi, 2.208 in sette giorni (dato mai così basso dal 16 luglio scorso) con una media di 315 casi al giorno, in calo del 4,8% sui sette giorni (mercoledì era +0,6%, martedì -2,4%) e del 4,2% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: 412 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture della Lombardia (mercoledì erano 414, martedì 417) di cui 63 in gravi condizioni in terapia intensiva. In tutta la regione altre 6 vittime Covid.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 39 Comuni. Nel dettaglio:

9 a Brescia,

3 a Leno,

2 a Adro, Bedizzole, Castelmella, Montichiari, Nuvolera, Ospitaletto, Paitone, Roncadelle, Villa Carcina,

1 a Alfianello, Bassano Bresciano, Berlingo, Botticino, Castelcovati, Cazzago San Martino, Coccaglio, Desenzano, Flero, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Manerba, Nave, Palazzolo, Passirano, Pisogne, Poncarale, Pontevico, Prevalle, Rudiano, Salò, San Gervasio, San Zeno, Sarezzo, Sirmione e Travagliato.

