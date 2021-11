Covid, 90 casi nel Bresciano in 24 ore: i nuovi contagi Comune per Comune

Dopo un paio di giorni di stallo è tornata significativamente a salire la curva del contagio: i grafici, come sempre, a fondo pagina. Ancora ben lontani dall'emergenza, comunque è una tendenza da monitorare, e che – per ora – non ha avuto alcuna ripercussione sugli ospedali. Sono 90 i positivi bresciani rilevati nelle ultime 24 ore: 486 in sette giorni con una media di 69 casi al giorno, in aumento del 6,1% sui sette giorni (sabato era +12,1%, venerdì +3,6%) e del 19% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 39 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

La settimana dall'1 al 7 novembre si è conclusa con 486 contagi: il 32,1% in più rispetto ai 368 della settimana precedente (dal 25 al 31 ottobre). La tendenza è confermata a livello regionale: 4.204 i positivi totali dall'1 al 7 novembre, il 29% in più rispetto ai 3.258 della settimana dal 25 al 31 ottobre.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 715 i positivi delle ultime 24 ore: 4.204 in sette giorni con una media di 601 casi al giorno, in aumento del 6,2% sui sette giorni (sabato era +6,6%, venerdì +9,9%) e del 13,2% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: al 7 novembre sono 385 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (sabato erano 379, venerdì 384) e di questi 47 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Esattamente un anno fa, il 7 novembre del 2020, i ricoverati per coronavirus in Lombardia erano 6.423, di cui 610 in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 42 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

5 a Desenzano del Garda

4 a Castenedolo, Passirano,

3 a Concesio, Iseo, Palazzolo, Toscolano Maderno, Vobarno,

2 a Bagnolo Mella, Gardone Riviera, Mazzano, Monno, Nave, Padenghe, Paratico, Pontevico, Verolanuova,

1 a Agnosine, Barghe, Bovezzo, Caino, Calvisano, Carpenedolo, Castegnato, Castrezzato, Chiari, Collebeato, Gargnano, Gussago, Limone, Lonato, Manerba, Manerbio, Moniga, Nuvolento, Orzinuovi, Ospitaletto, Pozzolengo, Prevalle, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Rovato, Salò, San Felice, San Gervasio, San Paolo, Serle, Sirmione e Vallio Terme.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia