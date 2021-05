Coronavirus: a Brescia 224 positivi e 6 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 1.759 i nuovi positivi in Lombardia, con 25 decessi: in provincia di Brescia 224 contagi e 6 morti

Non fatevi ingannare (si spera) dal lieve rialzo percentuale dei contagi bresciani: sarebbe conseguenza del ribasso consistente del giorno di festa (il Primo Maggio) della scorsa settimana. In ogni caso, come da grafici a fondo pagina, la curva scende ormai da settimane: negli ultimi due mesi soltanto 8 volte le variazioni percentuali sono state in aumento sui sette giorni, e solo 2 volte sui sette giorni precedenti.

I numeri di venerdì 7 maggio. Sono 224 i nuovi positivi in 24 ore, 1.276 negli ultimi sette giorni con una media di 182 casi al giorno, in crescita del 2,2% sui sette giorni (giovedì era -5,3%, mercoledì -4,1%, martedì -2,5%) e in calo del 3,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, è ora a quota 101 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: a Brescia altri 6 morti, 25 in Lombardia

La nostra provincia piange altre 6 morti per coronavirus: uomini e donne che abitavano a Mazzano, Nuvolento e in Valle Camonica. In Lombardia 25 decessi Covid nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 33.106 da quando tutto è cominciato. Sul fronte dei contagi, sono 1.759 i nuovi positivi, 10.884 negli ultimi sette giorni con una media di 1.555 casi al giorno, in calo del 4% sui sette giorni e del 5,3% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia: ospedali e vaccini

Continua il calo negli ospedali: dall'inizio della settimana si sono liberati quasi 500 posti, e non più solo per i decessi ma per tante persone guarite. Ad oggi si contano 3.459 pazienti Covid ricoverati negli ospedali della Lombardia, di cui 491 (il 14,19%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Tra alti e bassi la campagna vaccinale prosegue spedita: in Lombardia (al 6 maggio) sono state somministrate 3,906 milioni di dosi, di cui 2,840 milioni di prime dosi e 1,065 milioni di richiami; in provincia di Brescia il 33,47% della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno la prima dose.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 80 Comuni. Nel dettaglio:

34 a Brescia,

10 a Montichiari,

7 a Darfo Boario Terme, Edolo, Pisogne,

6 a Leno,

5 a Mazzano, Nuvolento, Ospitaletto,

4 a Bedizzole, Carpenedolo, Castenedolo, Collebeato, Desenzano, Lumezzane, Poncarale, Quinzano, Rovato, Villa Carcina,

3 a Adro, Bienno, Botticino, Calcinato, Gussago, Lonato, Manerbio, Nuvolera, Pian Camuno, Piancogno, Pontoglio, Sulzano, Vobarno,

2 a Castelcovati, Coccaglio, Gardone Valtrompia, Ghedi, Gianico, Longhena, Paratico, Rezzato, Rodengo Saiano, San Zeno, Travagliato,

1 a Agnosine, Angolo Terme, Artogne, Bagnolo Mella, Barbariga, Berlingo, Borno, Bovegno, Caino, Calvisano, Capriano del Colle, Ceto, Chiari, Cologne, Concesio, Losine, Mairano, Malegno, Manerba, Moniga, Nave, Offlaga, Ono San Pietro, Palazzolo, Passirano, Pompiano, Pozzolengo, Prevalle, Remedello, Roncadelle, San Gervasio, Sarezzo, Sellero, Trenzano, Verolanuova, Visano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni