Covid, 685 bresciani contagiati in un giorno: i Comuni più colpiti

Contagi sostanzialmente stabili - con la solita diminuzione del numero di tamponi effettuati nel fine settimana - e ricoveri in continua, lenta, diminuzione, ma crescono sempre più le preoccupazioni legate alle sottovarianti (ne abbiamo parlato ieri, qui). Il tasso di positività è pari al 12,66%, in linea con quello degli ultimi giorni (qui il report di ieri). La percentuale di reinfezioni, lo ricordiamo, è prossima al 5%, e ciò ha spinto il Ministro Speranza a raccomandare di usare cautela nell'abbandono delle mascherine, e a sollecitare chi ancora non l'ha fatto a sottoporsi alla dose-booster di vaccino.

I dati:

i tamponi effettuati: 41.912,

i nuovi casi positivi: 5.304

in terapia intensiva: 34 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.131 (-18)

i decessi, totale complessivo: 40.109 (+15)

I nuovi casi per provincia:

Milano 1.604,

Bergamo 435,

Brescia 685,

Como 325,

Cremona 173,

Lecco 223,

Lodi 110,

Mantova 201,

Monza e Brianza 505,

Pavia 307,

Sondrio 126,

Varese 427.

I contagi in provincia di Brescia

Uno solo il Comune bresciano covid-free, senza contagi da almeno 28 giorni: Valvestino (lo scrive il Giornale di Brescia). Questi invece i Comuni con più contagi nelle ultime 24 ore nel Bresciano:

123 a Brescia,

18 a Concesio,

17 a Palazzolo sull'Oglio,

15 a Desenzano,

14 a Lumezzane,

13 a Ospitaletto,

11 a Flero, Monticelli Brusati, Nave, Sarezzo,

10 a Rovato.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia