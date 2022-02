Covid: 469 bresciani positivi e 9 morti, i contagi Comune per Comune

Curva in discesa ma 9 decessi Covid nel Bresciano segnalati nelle ultime 24 ore: è l'onda lunga del boom di contagi scatenato dalla fine dello scorso anno per via della variante Omicron, un'ondata mai così contagiosa ma smorzata, per fortuna, dall'efficacia dei vaccini. Le vittime: 6 donne che abitavano a Brescia (83 e 92 anni), Iseo (91), Padenghe (95), Rodengo Saiano (91) e Travagliato (77), e 3 uomini che abitavano a Brescia (69 anni), Gardone Riviera (87) e Mairano (91).

I numeri del bollettino regionale di lunedì sera: sono solo 469 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 12.058 negli ultimi sette giorni con una media di 1.723 casi al giorno, in calo dell'1,6% sui sette giorni (domenica era -6,9%, sabato -8,7%) e dell'8,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 966 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 3.116 i nuovi positivi, 84.438 in sette giorni con una media di 12.063 casi al giorno, in calo del 2,6% sui sette giorni e del 9,1% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 7 febbraio sono 2.765 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture lombarde (domenica erano 2.795, sabato 2.870) e di questi 206 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 70 vittime, di cui circa la metà non ancora vaccinate: negli ultimi sette giorni la media è di oltre 75 decessi al giorno.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 123 Comuni. Nel dettaglio:

82 a Brescia,

17 a Montichiari,

13 a Concesio,

11 a Nave, Salò,

9 a Botticino, Mazzano,

8 a Bedizzole, Bovezzo, Ghedi,

7 a Nuvolento, Nuvolera, Orzinuovi, Sarezzo,

6 a Calcinato, Castelmella, Coccaglio, Desenzano, Gavardo,

5 a Castegnato, Chiari, Flero, Manerbio, Pompiano, Prevalle, Rezzato, Roè Volciano, Rovato, Villa Carcina,

4 a Azzano Mella, Bagnolo Mella, Gussago, Isorella, Manerba, Pontevico, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Torbole Casaglia, Trenzano,

3 a Adro, Berzo Inferiore, Borgo San Giacomo, Calvagese, Calvisano, Gardone Valtrompia, Leno, Ospitaletto, Padenghe, San Zeno, Serle, Travagliato, Vestone, Vobarno,

2 a Alfianello, Angolo Terme, Berlingo, Borgosatollo, Capriolo, Carpenedolo, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Edolo, Dello, Gottolengo, Incudine, Malonno, Marmentino, Montirone, Offlaga, Passirano, Pisogne, Poncarale, Pontoglio, Pralboino, Roncadelle, Sale Marasino, Verolavecchia,

1 a Bienno, Breno, Caino, Capo di Ponte, Capriano del Colle, Castelcovati, Castrezzato, Cigole, Collebeato, Darfo Boario Terme, Fiesse, Gambara, Idro, Limone, Lograto, Longhena, Mairano, Marcheno, Monticelli Brusati, Montisola, Muscoline, Odolo, Orzivecchi, Paderno Franciacorta, Paspardo, Polpenazze, Pozzolengo, Preseglie, Quinzano, Roccafranca, Rudiano, Sabbio Chiese, San Gervasio, Sirmione, Sonico, Sulzano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Visano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia