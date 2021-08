Covid, 72 nuovi contagi: tutti i nuovi casi Comune per Comune

72 nuovi casi, un dato sostanzialmente stabile confrontato con i 73 di venerdì. La media degli ultimi tre giorni è di 71,1 contagi ogni 24 ore contro i 50,7 dei tre giorni precedenti.

I dati di sabato in Regione

In Lombardia sono 756 i nuovi casi, uno solo il decesso. Il saldo degli ospedalizzati vede i posti di terapia intensiva stabili (35), e 11 ricoveri in più (259). Con 47.650 tamponi eseguiti (circa 8mila in più rispetto a quelli di venerdì) il tasso di positività scende a 1,58% dall'1,6 di ieri.



A livello nazionale si registrano 6.902 nuovi casi con 293.863 tamponi e altri 22 morti, con un tasso di positività del 2,7%. I casi attualmente positivi sono 108.535. I ricoverati sono 2.533 con 288 in terapia intensiva. I morti in tutto sono 128.209 da inizio pandemia e il rapporto fra dimessi e guariti è 4.153.940.

La situazione nel Bresciano

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi registrati nella nostra provincia:

11 a Brescia;

3 a Ospitaletto, Cazzago San Martino, Sirmione, Corte Franca e Mairano;

2 a Lumezzane, Desenzano del Garda, Chiari, Ghedi, Calcinato, Castel Mella, Toscolano Maderno, Verolanuova e Capriano del Colle;

1 a Gussago, Rovato, Concesio, Castenedolo, Carpenedolo, Leno, Bedizzole, Darfo Boario Terme, Nave, Vobarno, Botticino, Prevalle, Calvisano, Roncadelle, Edolo, Pian Camuno, Poncarale, Cellatica, Padenghe sul Gardam Gottolengo, San Paolo, Manerba del Garda, POmpiano, Offlaga, Marone, Casto, Idro e Barghe.

