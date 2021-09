Covid, un morto e 35 contagi nel Bresciano: i casi Comune per Comune

Nella giornata di lunedì, in Lombardia sono stati scoperti altri 177 positivi al Covid-19, a fronte di 12683 tamponi effettuati. Il rapporto fra casi testati e nuovi contagi è dell'1,4%, praticamente il doppio rispetto a domenica.

In chairoscuro numeri che arrivano dagli ospedali. Calano di 2 unità i ricoveri nelle terapie intensive, che adesso curano 56 pazienti. Salgono invece quelli dei reparti ordinari: i posti letto occupati, ad ora, sono 375, + 10 rispetto a domenica, quando era stato registrato un altro aumento di 13 persone. Tre i morti nell'ultima giornata, di cui uno nel Bresciano. Da inizio dell'epidemia, il tragico bilancio delle vittime in Lombardia è di 33936.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia sono stati 35 i casi registrati il 6 settembre. È purtroppo morta anche una persona, residente in Valcamonica (in valle non si registravano decessi dal 23 luglio). Stabili i ricoveri: 52 al Civile di Brescia, 6 nei nosocomi dell’Asst del Garda, uno nelle strutture del Gruppo San Donato e uno alla Poliambulanza.



Questi i nuovi casi Comune per Comune: