Covid, 69 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Stabile, anzi ancora in lieve calo la curva del contagio: in provincia di Brescia mai così pochi casi in sette giorni dalla fine di luglio. Sono 69 i positivi nelle ultime 24 ore, 318 in sette giorni con una media di 45 contagi al giorno, in calo del 2,2% sui sette giorni (lunedì era -4,2%, domenica 0%) e del 6,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 25 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. I grafici, come sempre, a fondo pagina.

Covid: la situazione in Lombardia

Simile la situazione nel resto della Lombardia, con 449 positivi in 24 ore e 2.314 in sette giorni, con una media di 331 contagi al giorno, in crescita dello 0,6% sui sette giorni (lunedì era -2,4%, domenica -1,2%) e in calo dell'1,8% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: 414 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia (lunedì erano 417, domenica 403) di cui 63 in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono due i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 35 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

7 a Lonato del Garda,

3 a Bagnolo Mella, Concesio, Mazzano, Pontevico, Roncadelle,

2 a Berzo Inferiore, Iseo, Leno, Montichiari, Ome, Orzivecchi, Ospitaletto, Sabbio Chiese, Serle,

1 a Borgosatollo, Calcinato, Castenedolo, Cologne, Comezzano Cizzago, Desenzano, Flero, Malegno, Moniga, Nuvolento, Odolo, Paitone, Roè Volciano, Travagliato, Trenzano, Vestone e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia