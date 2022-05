Covid, 707 bresciani contagiati in un giorno: i Comuni più colpiti

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-30). A fronte di 40.895 tamponi effettuati in Lombardia, sono 5.747 i nuovi positivi, per un tasso di positività del 14%, in linea con quello degli ultimi giorni (qui il report di ieri). La percentuale di reinfezioni è al 5%.

I dati:

i tamponi effettuati: 40.895, totale complessivo: 36.949.477

i nuovi casi positivi: 5.747

in terapia intensiva: 36 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.149 (-30)

i decessi, totale complessivo: 40.094 (+29)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.742 di cui 709 a Milano città;

Bergamo: 554;

Brescia: 707;

Como: 340;

Cremona: 193;

Lecco: 226;

Lodi: 128;

Mantova: 279;

Monza e Brianza: 511;

Pavia: 359;

Sondrio: 111;

Varese: 419.

I contagi in provincia di Brescia

Negli ultimi giorni sono due le vittime registrate nella nostra provincia,alcinato e di un 83enne di Salò. Questi invece i Comuni con più contagi nelle ultime 24 ore nel Bresciano:

125 a Brescia,

25 a Desenzano del Garda,

16 a Lonato del Garda,

15 a Concesio,

14 a Montichiari, Rodengo Saiano, Darfo Boario Terme,

13 a Gussago,

12 a Bedizzole, Mazzano,

11 a Lumezzane, Sarezzo, Travagliato.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia