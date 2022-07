Covid, la nuova ondata non si ferma: altri 1.691 contagi in 24 ore

L'ondata Covid non si placa ma, forse, rallenta la sua corsa (almeno in Lombardia): saranno decisivi i prossimi giorni, gli esperti stimano che il picco (e dunque il plateau, e poi la discesa) possa essere raggiunto entro la metà di luglio. Vedremo, intanto i numeri: il bollettino regionale diffuso mercoledì sera segnala 13.681 nuovi positivi in Lombardia, che in 7 giorni sono 79.793 (il 5 luglio erano 91.244 i contagiati in 7 giorni: primi segnali di un calo?).

La situazione negli ospedali

Come non succedeva dal 7 febbraio scorso, ma con 70 morti in un giorno e più di 2.700 persone in ospedale (e comunque, oggi come ieri, niente emergenza: l'ultimo lockdown risale ormai a più di un anno fa): il 6 luglio sono invece 12 i decessi in Lombardia per coronavirus. Continuano ad aumentare i ricoveri: +71 in un giorno, 1.200 totali negli ospedali lombardi di cui 29 in terapia intensiva. Per la cronaca, dal 18 giugno scorso sono raddoppiati.

I contagiati in Lombardia

In tutta la Lombardia sono stati processati 52.763 tamponi, di cui 13.681 positivi: più di uno su quattro, pari al 25,9%. I nuovi casi per provincia: 4.529 a Milano, 1.065 a Bergamo, altri 1.691 a Brescia, 742 a Como, 502 a Cremona, 380 a Lecco, 363 a Lodi, 580 a Mantova, 1.223 a Monza e Brianza, 755 a Pavia, 177 a Sondrio, 1.232 a Varese. Primi segnali di calo anche nel Bresciano? Al 6 luglio 9.675 contagiati in sette giorni, al 5 luglio erano 10.684.