Covid: 131 bresciani contagiati e 4 morti, i nuovi casi Comune per Comune

Per la prima volta, ormai da settimane, la curva del contagio sembra stabilizzarsi: vicina allo zero nelle ultime 24 ore in provincia di Brescia, da due giorni invece nel resto della Lombardia. E' da vedere se la tendenza verrà confermata nei prossimi giorni, o se invece riprenderà la spinta di questa ondata autunnale, anche se ricordiamo altamente mitigata dai vaccini (motivo per cui siamo ancora ampiamente in zona bianca, senza alcuna restrizione).

Intanto, i numeri del bollettino regionale: 131 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 2.127 in sette giorni con una media di 304 casi al giorno, in aumento dello 0,3% sui sette giorni (domenica era +4,8%, sabato +1,4%) e del 5,2% sui sette giorni precedenti. Stabile l'incidenza, a quota 170 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 1.005 i nuovi positivi, 16.778 in sette giorni con una media di 2.397 casi al giorno, in aumento dello 0,9% sui sette giorni (domenica era +0,8%, sabato +6,9%) e dell'1,7% sui sette giorni precedenti. Ancora in lieve aumento i ricoveri Covid: al 6 dicembre sono 1.111 le persone ricoverate in ospedale in Lombardia (domenica erano 1.079, sabato 1.045) e di queste 125 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono 15 i lombardi deceduti per coronavirus, di cui 4 bresciani (età compresa tra 85 e 93 anni, abitavano a Brescia, Concesio, Quinzano e Urago d'Oglio): lo stesso giorno di un anno fa, il 6 dicembre 2020, si contavano 140 morti (quasi dieci volte di più).

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 57 Comuni. Nel dettaglio: