Covid, 1.159 bresciani contagiati in un giorno: i Comuni più colpiti dal virus

La curva in stallo, in lieve calo (in Lombardia) e in lieve aumento nel Bresciano: ma le variazioni sono minime, è il lungo plateau che ci accompagnerà fino in primavera. Certo è un'altra vita, grazie ai vaccini, rispetto a un anno fa. I numeri del bollettino regionale confermano altri 1.159 positivi in provincia di Brescia, 7.248 in sette giorni con una media di 1.035 casi al giorno, in aumento dello 0,7% sui sette giorni (martedì era -1,6%, lunedì 0%) ma in calo dello 0,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza risale a quota 581 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 9.094 i nuovi positivi, 56.619 in sette giorni con una media di 8.088 contagi al giorno, in calo dello 0,7% sui sette giorni e del 2,1% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 6 aprile sono 1.179 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 1.198, lunedì 1.152) e di questi 35 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Lo stesso giorno di un anno fa i ricoverati Covid in Lombardia erano circa 7.500, di cui quasi 850 in terapia intensiva.

Si segnalano infine 12 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, con una media mobile di poco inferiore ai 17 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Nessuna vittima nel Bresciano.

I contagi in provincia di Brescia

In provincia di Brescia si registrano nuovi positivi in 162 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

221 a Brescia,

41 a Desenzano,

29 a Gussago,

26 a Calvisano,

25 a Rodengo Saiano,

23 a Ghedi,

18 a Cazzago San Martino, Villa Carcina,

17 a Calcinato, Montichiari,

16 a Gavardo,

15 a Castelmella, Flero, Lonato, Travagliato,

14 a Chiari, Gardone Valtrompia,

13 a Bedizzole, Borgosatollo, Castenedolo, Nave, Provaglio d'Iseo,

12 a Salò, Sirmione,

11 a Corte Franca, Darfo Boario Terme, Leno, Palazzolo, Rovato,

10 a Botticino, Cologne, Lumezzane.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia