Covid, 73 nuovi contagi: tutti i nuovi casi Comune per Comune

Gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia a Brescia e in Lombardia

73 nuovi casi e quattro posti in più occupati in terapia intensiva: anche nell'ultimo giorno feriale della settimana i numeri del coronavirus a Brescia e in Lombardia sono sostanzialmente stabili, e ad incidere maggiormente è sempre della variante Delta. Dei 73 nuovi positivi, la maggior parte ha età compresa tra i 25 e i 49 anni (26 sul totale), seguiti da quelli di età tra i 18 e i 24 anni e dai giovani sotto i 18. Gli anziani con più di 75 anni contagiati sono stati solo 3.

I dati di venerdì in Regione

I nuovi positivi in Lombardia, a fronte di 39.651 tamponi effettuati, sono 664. Il tasso di positività scende all'1,6% dal 2,2% di giovedì 2,2%. Se scende il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari (-6), sale il numero di quelle nei repart di terapia intensiva (+4).

Il report completo:

i tamponi effettuati: 39.651, totale complessivo: 12.738.233;

i nuovi casi positivi: 664;

in terapia intensiva: 35 (+4);

i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (-6);

i decessi totale complessivo: 33.836 (+1).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 195 di cui 87 a Milano città;

Bergamo: 64;

Brescia: 73;

Como: 47;

Cremona: 34;

Lecco: 9;

Lodi: 10;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 35;

Pavia: 21;

Sondrio: 5;

Varese: 94.

La situazione nel Bresciano

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi registrati nella nostra provincia:

9 a Brescia

4 a Gardone Val Trompia

3 a Cazzago San Martino, Roè Volciano, Gottolengo

2 a Lumezzane, Chiari, Palazzolo sull'Oglio, Lonato del Garda, Carpenedolo, Calcinato, Bedizzole, Castrezzato, Rodengo Saiano, Cologne, Angolo Terme, Zone

1 a Montichiari, Desenzano, Ghedi, Rezzato, Travagliato, Castenedolo, Leno, Darfo Boario Terme, Bagnolo Mella, Castel Mella, Flero, Calvisano, Toscolano Maderno, Verolanuova, Capriolo, Iseo, Passirano, Provaglio d'Iseo, Rudiano, Montirone, Padenghe del Garda, San Paolo, Pozzolengo, Sabbio Chiese, Isorella, Seniga, Tavernole sul Mella, Villachiara.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia