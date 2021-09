Covid, a Brescia 61 contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

La situazione sembra stabile, anche se ormai dalla fine di agosto i contagi settimanali in provincia di Brescia si attestano oltre quota 500, come non succedeva dalla fine di maggio: che stia davvero finendo l'effetto dell'estate? Lo scorso anno il banco in Lombardia stava già saltando alla metà di ottobre (anche se le prime chiusure arrivarono a novembre: un ritardo da migliaia di morti) e quindi l'autunno era davvero appena cominciato. Cosa succederà nel 2021? C'è lo scudo dei vaccini, certo. Ma ancora tanti che non hanno ricevuto la prima dose. E una variante, la Delta, che ha una contagiosità fino a 250 volte superiore alle precedenti.

Come sta andando a Brescia e in Lombardia

La situazione negli ospedali non è da allerta, chiaro, ma comunque da bollino giallo: sono 423 i ricoverati per Covid in tutta la Lombardia, e di questi 58 in gravi condizioni in terapia intensiva. Entrambi gli indicatori sono quasi il doppio rispetto alla fine di luglio. Intanto, i numeri aggiornati (i grafici come sempre a fondo pagina).

Sono 61 i contagi bresciani delle ultime 24 ore: 520 negli ultimi sette giorni con una media di 74 casi al giorno, in calo del 2,6% sui sette giorni e del 5,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 42 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. La curva è stabile anche in Lombardia: 404 i nuovi positivi, 3.835 i casi negli ultimi sette giorni con una media di 548 contagi al giorno, in calo dell'1,1% sui sette giorni e dello 0,2% sui sette giorni precedenti.

Facendo il confronto di settimana in settimana, emerge che nel Bresciano i contagi siano in lieve calo (-3%), dai 536 della settimana dal 23 al 29 agosto ai 520 di quella appena conclusa; in Lombardia, invece, sono in lieve aumento, attestandosi a un +4,5% dei 3.835 della settimana dal 30 al 5 settembre rispetto ai 3.669 della settimana precedente.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 35 Comuni. Nel dettaglio:

14 a Brescia,

6 a Montichiari,

3 a Desenzano del Garda, Manerbio

2 a Bedizzole, Capriano del Colle, Leno, Sabbio Chiese, Salò, Sarezzo,

1 a Anfo, Bagnolo Mella, Bovezzo, Calvagese, Calvisano, Coccaglio, Gardone Valtrompia, Gavardo, Ghedi, Lonato, Milzano, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Ospitaletto, Paratico, Pozzolengo, Pralboino, Roccafranca, Rovato, Serle, Travagliato e Urago d'Oglio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia